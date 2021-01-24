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Жителю Карелии грозит 8 лет тюрьмы за дачу взятки полицейскому

Новости. Криминал
13:10, 25 Января 2021
фото: © Анастасия Осипова
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В Лахденпохском районе бизнесмен, занимающийся перевозками крупногабаритных и тяжеловесных грузов, обвиняется в даче взятки сотруднику полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2020 года в Лахдепохье обвиняемый передал полицейскому взятку в 50 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник правоохранительных органов должен был закрыть глаза на отсутствие у бизнесмена специальных разрешений на перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автодорогам на территории района.  Кроме того, водители и другие ответственные за перевозку грузов не должны были привлекаться к административной ответственности. Но сотрудник полиции от взятки отказался, обвиняемый был задержан и стал фигурантом уголовного дела.

В настоящий момент расследование уголовного дела закончено. Прокурор утвердил по делу обвинительное заключение. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятку зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев не стал обжаловать приговор.

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Комментарии

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театральный критик
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