Жителю Карелии грозит 8 лет тюрьмы за дачу взятки полицейскому

В Лахденпохском районе бизнесмен, занимающийся перевозками крупногабаритных и тяжеловесных грузов, обвиняется в даче взятки сотруднику полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2020 года в Лахдепохье обвиняемый передал полицейскому взятку в 50 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник правоохранительных органов должен был закрыть глаза на отсутствие у бизнесмена специальных разрешений на перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автодорогам на территории района. Кроме того, водители и другие ответственные за перевозку грузов не должны были привлекаться к административной ответственности. Но сотрудник полиции от взятки отказался, обвиняемый был задержан и стал фигурантом уголовного дела.

В настоящий момент расследование уголовного дела закончено. Прокурор утвердил по делу обвинительное заключение. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятку зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев не стал обжаловать приговор.