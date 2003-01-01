Жителю Карелии грозит до двух лет тюрьмы за четырёхмиллионный долг по алиментам

Мужчина намеренно уклонялся от уплаты алиментов, игнорируя предупреждения приставов.
Жителю Карелии, умышленно уклонявшему от уплаты алиментов на собственного ребёнка, грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в УФССП России по республике.
— Дознавателем установлен факт злостного уклонения гражданина от погашения задолженности в размере свыше четырёх миллионов рублей, — отметили там.
Мужчина намеренно скрывал свои доходы, игнорируя предупреждения приставов об уголовной ответственности. Теперь его дело будет рассмотрено в суде.
Напомним, мы писали, что жительницу Карелии, ранее объявленную в розыск и обвиняемую в совершении 12 краж, попытке грабежа и неуплате алиментов, передали сотрудникам полиции.