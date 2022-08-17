Жителю Карелии грозит год исправительных работ за оскорбление полицейского матом

В Калевальском районе уголовное наказание ждет местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения матом оскорби сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе предварительного следствия установлено, что 41-летний житель поселка Калевала в июне находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушающем общественный порядок, около одного из домов в Калевале, в связи с чем жители поселка вызвали наряд полиции.

Прибывшие на место вызова стражи порядка предложили местному жителю проехать в Калевальскую больницу для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Но мужчина с предложением полицейских не согласился и в качестве протеста высказал в адрес сотрудника правоохранительных органов оскорбления в нецензурной форме.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до одного года исправительных работ.