Жителю Карелии грозит год исправительных работ за оскорбление полицейского матом

В Калевальском районе уголовное наказание ждет местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения матом оскорби сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.
В ходе предварительного следствия установлено, что 41-летний житель поселка Калевала в июне находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушающем общественный порядок, около одного из домов в Калевале, в связи с чем жители поселка вызвали наряд полиции.
Прибывшие на место вызова стражи порядка предложили местному жителю проехать в Калевальскую больницу для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Но мужчина с предложением полицейских не согласился и в качестве протеста высказал в адрес сотрудника правоохранительных органов оскорбления в нецензурной форме.
Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до одного года исправительных работ.
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