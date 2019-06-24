Жителю Карелии грозит срок за избиение полицейского

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Мужчина не хотел добровольно ехать в отдел полиции, сообщили в Следкоме Карелии.
В ночь на 10 мая сотрудники полиции прибыли к одному из кафе в городе Беломорск, где повздорили двое мужчин и один причинил другому телесные повреждения.
Сотрудники полиции попросили мужчину проехать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако он повел себя агрессивно, отказался выполнять законное требования полицейских и ударил одного из сотрудников.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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