Жителю Карелии грозит срок за незаконный вылов щук и судаков

В Карелии пресечена незаконная добыча рыбы, сообщили в МВД.

В дежурную часть полиции Пряжинского района с сообщением о совершённом в акватории озера Сямозеро экологическом преступлении обратились инспекторы отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны, информирует МВД.

Сотрудники полиции установили, что 48-летний житель Петрозаводска рыбачил запрещённым способом. Мужчина соединил три рыболовных сети и незаконно добыл 4 щуки и 40 судаков, которые были изъяты вместе с орудием лова. По оценке специалистов, причинённый водным биологическим ресурсам ущерб составил 134 200 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что двум рыбакам в Карелии грозило лишение свободы за вылов судака сетью.