Жителю Карелии грозит срок за попытку защитить друга

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Мужчина дал ложные показания в суде, сообщили в прокуратуре Карелии.
В ходе судебного заседания по уголовному делу свидетель дал заведомо ложные показания в пользу подсудимого, являвшегося его другом, с целью оградить его от справедливой уголовной ответственности.
Показания данного свидетеля были опровергнуты доказательствами.
В отношении свидетеля возбуждено уголовное дело.
Ему грозит: штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 3 месяцев.
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