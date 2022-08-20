Жителю Карелии грозит срок за то, что ударил полицейского рукой по лицу

В Костомукше ждет наказание местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения при задержании ударил полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июле 46-летний житель Костомукши был задержан полицейскими в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При доставлении задержанного в отдел полиции он повел себя агрессивно и ударил одного из сотрудников рукой по лицу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.