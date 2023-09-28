Жителю Карелии, изрубившему собаку топором, предъявили обвинение

В прокуратуре Карелии сообщили о ходе расследования инцидента с жестоким обращением с животным в Пряжинском районе.

В Пряжинском районе утвержден обвинительный акт в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными.

По версии дознания, вечером 20 июня житель села Ведлозеро в пьяном состоянии внезапно напал с топором на свою собаку. Он дважды ударил ее топором по голове, а затем, решив, что животное погибло, отнес ее за сарай, где и оставил.

Через некоторое время собаку в тяжелом состоянии нашли прохожие. Они доставили животное в ветеринарную клинику, где собаку вернули к жизни. Сейчас она находится у одной из жительниц поселка.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело было направлено в Пряжинский районный суд.

Ранее инцидент в селе Ведлозеро был взят на контроль прокуратурой.