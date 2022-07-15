Жителю Карелии, не отдавшему долг, пришлось распрощаться с машиной

Приставы Костомукши списали часть долга местного жителя за счет его автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Костомукши задолжал другому человеку 900 тысяч рублей. Исполнительное производство было открыто в местном отделении судебных приставов.

Должник знал о производстве, но долг выплачивать не спешил, хотя и знал о последствиях промедления. После этого приставу обратил взыскание на счета должника в банках, а также арестовал автомобиль костомукшанина.

Специалисты оценили автомобиль чуть более чем в полмиллиона рублей, однако на принудительной реализации покупателей на нее не нашлось. Машину предложили взыскателю в счет погашения части дола, и он согласился. Оставшаяся часть задолженности будет взыскиваться с дохода должника до полного ее погашения.