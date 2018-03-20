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Новости. Происшествия
14:13, 20 Марта 2018

Жителю Карелии не разрешили 8 марта привезти из Финляндии 10 кг сыра

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В Международный женский день таможенники задержали на границе двух жителей Карелии с финским сыром, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В начале марта на международном автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" пресечено несколько попыток ввоза гражданами в ручной клади продукции животного происхождения с превышением разрешенного объема в 5 кг.

Так, 8 марта, в Международный женский день, мужчина планировал привезти домой из Финляндии почти 10 кг сыра различных марок, при разрешенных к ввозу 5 кг.

В объяснении о причинах совершения правонарушения гражданин указал, что просто "не знал правил ввоза готовой продукции в РФ и поэтому провез больше нормы".

По факту административного правонарушения в отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф на сумму 500 руб., а весь "перевес" пришлось вернуть обратно в Финляндию.

Такие же санкции были применены и к жительнице Карелии, которая, по её словам, ошиблась в подсчетах, поэтому пыталась ввезти сыр и фрикадельки общим весом 10,4 кг.

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