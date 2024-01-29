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Жителю Карелии после вмешательства инспекции труда выплатили 230 тысяч рублей за неиспользованный отпуск

Новости. Общество
13:50, 30 Января 2024
фото: © Ivan Veselkov / istockphoto

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Государственная инспекция труда восстановила права работника на компенсацию за неиспользованный отпуск.

Государственная инспекция труда Карелии добилась восстановления прав работника при увольнении на выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска. 

Инспекция труда провела профилактические мероприятия в отношении общества с ограниченной ответственностью в Прионежском районе Карелии.

В результате уволенному работнику компании была выплачена компенсация за неиспользованные дни отпуска 230 тысяч 376 рублей, рассказали в Госинспекции труда.

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