Жителю Карелии, пострадавшему на производстве, подарили автомобиль

Жителю Карелии, получившему травму на работе, передали ключи от автомобиля LADA Granta, сообщили в отделении фонда соцстрахования Карелии.

Пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и нуждающимся в нем по медицинским показаниям Фонд соцстрахования предоставляет специально оборудованный автомобиль. Указанная программа действует с 2001 года, и за это время за счет средств Фонда для жителей Карелии было приобретено 96 автомобилей.

Обязательным условием для получения спецтранспорта является рекомендация учреждения медико-социальной экспертизы и отсутствие противопоказаний для его вождения. Основными медицинскими показаниями к выдаче автомобиля являются травмы опорно-двигательного аппарата.

Автотранспорт выдается пострадавшему на производстве сроком на 7 лет. По истечении 7 лет со дня получения машины Фонд поменяет автомобиль на новый, если учреждение медико-социальной экспертизы подтвердит пострадавшему его необходимость.

Какой марки будет машина, решается путем проведения аукциона, но это может быть только авто российского производства. С 2015 года пострадавшим предоставляются автомобили LADA Granta. На них устанавливаются устройства для ручного управления с учетом физических возможностей пострадавших.

Выдача автотранспорта – не единственный вид поддержки пострадавших на производстве. Фонд социального страхования финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию людей, повредивших здоровье на работе.