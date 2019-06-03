Жителю Карелии, построившему на пастбище дом, не удастся избежать штрафа

В Прионежском районе фермер не смог в суде отменить штраф в 20 тысяч рублей, который ему "выписало" территориальное управление Россельхознадзора.

Прионежский районный суд оставил без изменения постановление Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Согласно документу, мужчина был привлечен к административной ответственности за неправильное использование земельного участка. Он построил дом на участке, относящемся к особо ценным сельскохозяйственным угодьям (культурное пастбище). Вид разрешенного использования участка – для ведения крестьянского фермерского хозяйства.

В результате строительства на площади 1843,28 кв. м. был перекрыт плодородный слой почвы, земельный участок выведен из сельскохозяйственного оборота.

За это нарушение собственник участка должен был заплатить штраф в 20 тысяч рублей. Но мужчина не согласился с решением территориального управления Россельхознадзора и обратился в Прионежский районный суд.

"Доводы истца о том, что земельный участок не относится к сельскохозяйственным угодьям (пастбищам), были проверены судом и не нашли своего подтверждения. Постановление Управления было оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения", - сообщается на сайте управления Россельхознадзора.