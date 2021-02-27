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Жителю Карелии потребовалась помощь хирурга после встречи с друзьями

Новости. Криминал
11:20, 28 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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В Питкяранте мужчине знакомый сильно разбил лицо за нецензурную брань, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района поступило сообщение от работников медицинского учреждения карельской столицы. Туда за помощью обратился 47-летний горожанин. У мужчины диагностировали множественные переломы костей лица.

Пострадавший пояснил, что получил травмы во время отдыха в компании знакомых в Питкяранте. Сотрудниками уголовного розыска Питкярансткого района подозреваемый – 25-летний местный житель - был задержан. Молодой человек признал свою вину.

Он рассказал стражам правопорядка, что петрозаводчанин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться, в том числе в его адрес. В ответ житель Приладожья нанёс своему обидчику несколько ударов в область лица.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-02-28 12:52:09
У ты какой.©
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