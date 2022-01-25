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Жителю Карелии пришлось вернуть государству деньги, полученные за продажу наркотиков

Новости. Общество
11:13, 26 Января 2022
фото: © Артем Геодакян / ТАСС, архив

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Суд признал ничтожной сделку по продаже наркотиков в Пряже, сообщили в прокуратуре республики.

Пряжинский суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании в доход Российской Федерации денег, полученных от продажи наркотиков.

Как было установлено, в 2019 году уроженец поселка Пряжа под контролем правоохранительных органов продал наркотики, за что был привлечен к уголовной ответственности и впоследствии осужден. При этом деньги, полученные в ходе сделки, он присвоил себе.

Суд признал совершенную сделку ничтожной, полученные в результате сбыта наркотиков деньги были взысканы с жителя Пряжи в пользу государства.

Решение суда в законную силу не вступило.

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