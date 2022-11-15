Жителю Карелии с поддельными правами ограничили свободу

В Олонецком районе местного жителя осудили за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Олонецкого района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя
Было установлено, что ночью 11 сентября 2022 года мужчину за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС. Им олончанин предъявил водительское удостоверение — как выяснилось, оно было поддельным.
В суде мужчина полностью признал свою вину.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил местному жителю наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
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