Жителю Карелии с поддельными правами ограничили свободу

В Олонецком районе местного жителя осудили за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя

Было установлено, что ночью 11 сентября 2022 года мужчину за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС. Им олончанин предъявил водительское удостоверение — как выяснилось, оно было поддельным.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил местному жителю наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.