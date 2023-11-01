Жителю Карелии, участнику спецоперации, вручили медаль Суворова

Государственную награду вручили жителю поселка Эссойла Пряжинского района Леонтьеву Павлу Александровичу.

О вручении государственной награды рассказали в официальном паблике района.

Так, в четверг, 2 ноября, жителю поселка Эссойла Пряжинского района Леонтьеву Павлу Александровичу вручили медаль Суворова.



В церемонии награждения участвовали представители власти района, военный комиссар Пряжинского и Прионежского районов, а также мама военнослужащего Любовь Ивановна.

Как рассказали власти района, Павел Александрович родился в 1980 году в Эссойле, учился в местной школе, окончив 11 классов. В школе его характеризовали как старательного, ответственного, дисциплинированного, дружелюбного ученика, отметили в паблике района.

С 2018 по 2022 год Павел служил в органах внутренних дел, а с февраля 2022 года заключил контракт и участвовал в специальной военной операции. В марте получил ранение, восстанавливался в госпитале и потом вернулся домой.

Указом президента России Леонтьев Павел Александрович был отмечен медалью Суворова.



Медалью Суворова награждаются военнослужащие за отвагу и личное мужество при защите Отечества и государственных интересов России в боевых действиях.