Жителю Карелии выделили в 60 раз больше земли, чем положено

Узнали, как такое могло произойти.

Обычный наемный работник с 2022 года периодически обращался в карельское Министерство имущественных и земельных отношений за выделением земельных участков, и регулярно получал их.

Как теперь выявила проверка МВД, всего власти позволили гражданину взять в аренду без торгов 61 гектар земли. При этом федеральными и республиканскими законами установлен лимит на такие решения: не более 1 гектара на человека.

Нарушения были выявлены еще несколько месяцев назад. Имеются заявления в МВД, прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу. Но, насколько нам известно, никаких уголовных и даже административных дел по выявленным фактам не возбуждено.

Как такое могло произойти, и какие последствия следуют за чиновничьими решениями — в материале наших коллег.