Обществоведение
«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
09 ноября, 15:35
Обществоведение
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10
Новости

Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

11:57

Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

11:43

Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

11:28

Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

11:11

Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

10:55

Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу

10:42

Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

10:21

Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

10:05

Три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии

09:47

В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

09:22

В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13

Ушёл из жизни автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

23:48

Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Петрозаводске

21:21

Летающее такси представили на выставке в Китае

20:51

Стало известно, когда в сквере Шотмана в Петрозаводске зажгут фонари

19:43

Матери скончавшегося от побоев юноши из Беломорска помогают собрать деньги на похороны сына

18:54

«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

18:02

Заморозки до -6°С ударят в Карелии 10 ноября

17:17

В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

16:29

В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

15:45

Неизвестный распылил газ в лицо подростку на Древлянке

14:22

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком парень из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10
Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков
Сегодня 11:57 Криминал
Житель Олонецкого района осужден на шесть лет за хранение оружия и наркотиков.

фото: © Столица на Онего

Прокуратура Олонецкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре республики. 

Было установлено, что мужчина хранил в своем доме в поселке Ильинский пригодное для стрельбы ружье и патроны к нему, а также крупную партию наркотиков. В ноябре 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли все запрещенные предметы.

Учитывая позицию государственного обвинителя, обстоятельства преступлений и личность осужденного, который ранее уже был судим за хранение наркотиков, суд приговорил мужчину к шести годам тюрьмы. Наказание он отбудет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в МВД Карелии предложили сдать найденное или незаконно хранящееся оружие и получить вознаграждение.

