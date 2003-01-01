Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

Житель Олонецкого района осужден на шесть лет за хранение оружия и наркотиков.

Прокуратура Олонецкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Было установлено, что мужчина хранил в своем доме в поселке Ильинский пригодное для стрельбы ружье и патроны к нему, а также крупную партию наркотиков. В ноябре 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли все запрещенные предметы.

Учитывая позицию государственного обвинителя, обстоятельства преступлений и личность осужденного, который ранее уже был судим за хранение наркотиков, суд приговорил мужчину к шести годам тюрьмы. Наказание он отбудет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в МВД Карелии предложили сдать найденное или незаконно хранящееся оружие и получить вознаграждение.