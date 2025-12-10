РЕКЛАМА
От героя Чеченской до убийцы с гранатомётом: за что посадили экс-депутата Карелии Тимура Зорнякова
10 декабря, 20:15 Статьи
Политкухня
Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50 Статьи
Личное мнение
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Новости

В Пудожском районе автомобиль съехал с трассы и перевернулся

14:32

Вынесен приговор беломорскому эксгибиционисту, который приставал к восьми детям

14:13

В Петрозаводске арестован водитель без прав, устроивший ДТП

14:02

В городе Сортавала семья погибшего на производстве рабочего получит 1,3 млн рублей

13:35

Кондопожанин с «разбитым сердцем» ключами расцарапал автомобиль бывшей возлюбленной

13:13

Художественная подсветка украсила памятники в центре Петрозаводска

12:50

Уникальный карельский минерал из Заонежья получил международную регистрацию

12:32

Супруги Стафеевы из Сегежи отметили золотую свадьбу

12:17

От защитников Корелы до Андропова: Артур Парфенчиков представил Владимиру Мединскому идеи новых памятников

12:10

На участке трассы «Кола» полностью перекроют движение транспорта

12:02

В Карелии суд ограничил свободу гражданина на 7 месяцев за кражу паспорта

11:48

В подъезде жилого дома в городе Сортавала загорелся электрощит со счетчиками

11:28

Мужчину госпитализировали после ДТП в Пудожском районе

11:14

Назван размер социальных пенсий в России в 2026 году

11:00

Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки

10:55

В России выбрали слово года

10:44

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова введён карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

10:35

В Карелии открылся центр реабилитации после инсульта с новейшим оборудованием

10:25

Петрозаводчанка взяла в займы 450 тысяч рублей и перевела их мошенникам

10:14

Свыше 40 самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах в ночь на 11 декабря

09:58

Получивший 12 лет колонии Тимур Зорняков показал, как стрелял из гранатомета в бизнесмена Белугу

09:30

Житель Кемского района Николай Федоров погиб в ходе СВО

08:58

В Петрозаводске откроется выставка, воссоздающая атмосферу советского Нового года

08:39

«Сбормобиль» проедет по Петрозаводску в субботу

08:19

В Минспросвещения России назвали даты проведения школьных выпускных в 2026 году

08:02

Австралия первой в мире вводит запрет на использование соцсетей подростками

07:42

В «Паанаярви» обновят информацию о редких растениях и животных

07:22

Провалившегося под лед мужчину спасли в Карелии

07:03

Финские власти хотят создать особую экономическую зону на границе с Россией

06:42

Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»

00:10

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

В Карелию идут снегопады

21:31

Коллекторов в Карелии привлекли к ответственности за звонки бывшему работодателю должника

20:45

Упитанный кабан устроил променад по улицам Эссойлы

20:00

В Петрозаводске появится музей-аквариум

19:31

В Петрозаводске без вести пропал 45-летний мужчина

19:02

Восьмой троллейбус увеличит время работы

18:44

Прямой автобусный рейс свяжет Карелию с Брянском

18:12

Экс-депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков приговорен к 12 годам колонии

17:30

Огромных крыс заметили жители Петрозаводска в центре города

17:23

Снег с дождём и до +5°С: какая погода ожидается в Карелии 11 декабря

17:05

В Кеми простятся с погибшим на СВО Дмитрием Миренковым

16:45

После серии проигрышей «Динамо-Карелия» одержала победу в выездном матче

16:35

Жителей Северо-Запада раздражает, когда коллеги опаздывают на рабочие созвоны

16:19

Фасад дома на площади Гагарина в Петрозаводске снова осыпается

16:12

Здание Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте не аварийное

16:06

Стали известны подробности ДТП на трассе в Олонецком районе

15:48

Фигуристка из Карелии за неделю выиграла два «золота» и стала мастером спорта

15:38

Инвестиции в экономику Карелии с начала года выросли до 65 млрд рублей

15:28

Карелия получит дополнительные средства на газификацию

15:15

Минобразования Карелии опровергло информацию о конкурсе школьных сочинений о генерале Никифорове

14:57

Десятки семей обратились за месяц за помощью в кризисный центр «Мама-Дом»

14:32

В «ПКС – Водоканал» рассказали, кто стоит на страже чистой воды в Онежском озере

14:25

Больше 40 лет в небе: в Карелии сняли фильм о начальнике Калевальского авиаотделения

14:16

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов

14:02

Почтовое отделение на Шуйской станции могут построить раньше срокараньше срока

13:49

Скончался известный сатирик и автор «Аншлага» Леонид Французов

13:35

Автомобиль опрокинулся на крышу при обгоне в Олонецком районе

13:16

Сортавальский школьник отправился в Ленобласть и передал мошенникам родительские сбережения

12:52

Два ветхих дома сносят в Петрозаводске

12:37

Наталья Виртуозова: Национальный центр «Россия» начинает путешествие в «Книгу сказок»

12:30

В городе Сортавала пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома

12:21

В Петрозаводске не хватает 140 учителей и воспитателей

11:57

Предприниматель Леонид Белуга выступит как пострадавший по делу экс-депутата Тимура Зорнякова

11:49

Более 150 семей участников СВО смогли переехать из аварийного жилья в этом году

11:30

41-летняя автоледи попала в больницу после столкновения двух иномарок в центре Петрозаводска

11:20

Карельские уличные тренажеры установят в Валенсии

11:05

122 нарушения выявили в содержании домов в Петрозаводске

10:46

Молодой челябинец погиб при столкновении с фурой на трассе в Лоухском районе

10:29

Супруга главы Карелии Елена Парфенчикова провела уникальную операцию на поджелудочной железе

10:15

В Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум

10:01

Глава Карелии дал старт акции «Рождественский подарок бойцу»

09:45

Более 100 продавцов представят свои изделия на «Винтажном цехе» в Петрозаводске

09:29

В Карелии подорожает вход в национальный парк «Паанаярви»

08:59

Снегоуборочная машина сгорела в Беломорском округе

08:38

Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах через СБП и «Мир»

08:20

«АвтоВАЗ» завершит 2025 год без убытков и выпустит несколько новых автомобилей в 2026 году

08:00

В Петрозаводске на Пушкинской улице установили новогоднюю ёлку

07:40

Поток туристов в Петрозаводске удвоился за шесть лет

07:20

В Карелии просрочка по кредитам у ИП составила 157 млн рублей, но снизилась на 20%

07:00

В Карелии в 2026 году изменятся размеры налогов и арендной платы за землю

06:40

В 2026 году программа диспансеризации в России будет дополнена новыми обследованиями

00:10
32-летний житель Карелии осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

фото: © Столица на Онего

 Мужчина получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Следствие и суд установили, что в середине апреля 2025 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке в одном из районов Карелии, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех детей в возрасте до 12 лет и четверых детей в возрасте до 14 и 16 лет.

Противоправные действия были пресечены мужчинами, которые подошли к детской площадке и сообщили в полицию. Виновник был задержан, признал свою вину, на время следствия он находился под стражей. Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Как стало известно «Столице на Онего» от источника, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в Беломорском районе. Нетрезвый местный житель пришел на детскую площадку, где играли ребята разного возраста — от учеников младших классов до подростков. Молодой мужчина оголился перед детьми, он стал предлагать им тоже раздеться и потрогать его. Сам он к детям не прикасался. Неадекватного гражданина заметили очевидцы — двое мужчин подошли к нему и настоятельно порекомендовали покинуть площадку. Очевидцы вызвали полицию, вскоре правоохранители были на месте. Эксгибиционист не успел скрыться — его задержали недалеко от места происшествия.

Одни и те же действия задержанного квалифицировали по двум разным статьям — п. «б» ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних, не достигших двенадцатилетнего возраста) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении четырех несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста). Первая — более «тяжелая», так как потерпевшие младше. Дело рассматривал Верховный суд — как раз из-за того, что статья о насильственных действиях в отношении малолетних — особо тяжкая.

Об осужденном известно, что ранее он не был судим. Мужчина признан вменяемым. На момент совершения преступления ему был 31 год.

