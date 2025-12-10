Вынесен приговор беломорскому эксгибиционисту, который приставал к восьми детям

32-летний житель Карелии осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Мужчина получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.
Следствие и суд установили, что в середине апреля 2025 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке в одном из районов Карелии, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех детей в возрасте до 12 лет и четверых детей в возрасте до 14 и 16 лет.
Противоправные действия были пресечены мужчинами, которые подошли к детской площадке и сообщили в полицию. Виновник был задержан, признал свою вину, на время следствия он находился под стражей. Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Как стало известно «Столице на Онего» от источника, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в Беломорском районе. Нетрезвый местный житель пришел на детскую площадку, где играли ребята разного возраста — от учеников младших классов до подростков. Молодой мужчина оголился перед детьми, он стал предлагать им тоже раздеться и потрогать его. Сам он к детям не прикасался. Неадекватного гражданина заметили очевидцы — двое мужчин подошли к нему и настоятельно порекомендовали покинуть площадку. Очевидцы вызвали полицию, вскоре правоохранители были на месте. Эксгибиционист не успел скрыться — его задержали недалеко от места происшествия.
Одни и те же действия задержанного квалифицировали по двум разным статьям — п. «б» ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних, не достигших двенадцатилетнего возраста) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении четырех несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста). Первая — более «тяжелая», так как потерпевшие младше. Дело рассматривал Верховный суд — как раз из-за того, что статья о насильственных действиях в отношении малолетних — особо тяжкая.
Об осужденном известно, что ранее он не был судим. Мужчина признан вменяемым. На момент совершения преступления ему был 31 год.