Жителю Карелии вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки

Житель Медвежьегорского района осужден на 14 лет за преступления против половой неприкосновенности школьницы.
В Медвежьегорском районе Карелии вынесен приговор 21-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.
Как установили следствие и суд, преступление было совершено в заброшенном здании в одном из поселков района. В середине ноября 2022 года парень изнасиловал знакомую, не достигшую 14-летнего возраста, а также совершил в отношении школьницы иные действия сексуального характера. На момент совершения противоправных действий самому обвиняемому было 17 лет.
Как стало известно «Столице на Онего», и пострадавшая, и обвиняемый — местные жители. Они общались, в тот день подростки пошли вместе погулять. Наш источник назвал точный возраст девочки — тогда ей было 13 лет.
О случившемся пострадавшая рассказала родственникам, после чего возбудили уголовное дело. Подсудимый свою вину не признал. На время предварительного следствия он находился под стражей.
Суд назначил осужденному наказание в виде 14 лет и 15 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 500 тысяч рублей.