Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

Петрозаводский городской суд приговорил 55-летнего жителя Карелии к 11 годам и 9 месяцам тюрьмы за убийство двух человек.

Мужчину признали виновным в убийстве своего знакомого в 1998 году и заказном убийстве в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в 1998 году на территории Пряжинского района подсудимый на почве личных неприязненных отношений расправился со своим знакомым. Нападавший нанес жертве ножевые ранения и удары камнем. Тело он спрятал.

В апреле 2004 года мужчина совершил заказное убийство на проспекте Александра Невского в Петрозаводске. За вознаграждение в 7 тысяч долларов США он произвел не менее пяти выстрелов из автоматического пистолета в местного жителя.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. При этом по нему продолжалась следственно-оперативная работа. Помощь оказывал заместитель председателя Следкома России Александр Клаус. Об этом мы писали ранее.

— В ходе исследования вещественных доказательств на полимерном пакете, который был изъят рядом с телом мужчины в 2004 году, были обнаружены следы пальцев рук неизвестного мужчины. При дальнейшем проведении сравнительного исследования определена принадлежность данных отпечатков уроженцу Сегежского района, которому на момент совершения преступления было 33 года, — рассказали в ведомстве.

Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что Петрозаводский суд избрал меру пресечения другому мужчине, обвиняемому в убийстве знакомого. Судья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 70-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в убийстве.

— Днем 21 октября он дважды выстрелил дробью из ружья в 46-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Стрелявший попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.