Жителю Карелии запретили ехать за границу из-за долга в 10 тысяч рублей

Судебные приставы ограничили мужчине выезд га границу из-за долгов, сообщили в Беломорском районном суде.

Житель района накопил 10 тысяч рублей долга по налогам, также пени и штрафы. Добровольно выплачивать долг мужчина отказывался.

Суд пришел к выводу о наличии оснований временного ограничение на выезд из РФ до исполнения обязательств по исполнительному производству.