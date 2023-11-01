Жителю Карелии запретили использовать лес на своем участке

Владелец лесного участка в Пряжинском районе, заросшего дубами, кленами и лиственницами, не смог использовать деревья в хозяйстве.

Как сообщили в межрегинальном управлении Россельхознадзора, в Петрозаводске 30 октября 2023 года состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

По закону, владельцы участков сельхозназначения должны бороться с древесной растительностью на них. Однако есть участки, в силу разных обстоятельств полностью заросшие лесом.

С таким случаем столкнулся и житель Карелии, владелец заросшего дубами, кленами и лиственницами. Однако собственнику отказали, поскольку сведения о его участке не были внесены в ЕГРН.