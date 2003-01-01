Жителю Кемского района придется снести пирс у реки

Житель Кемского района самовольно построил на берегу реки Кемь деревянный пирс. Прокуратура потребовала его снести.
Ведомство провело проверку исполнения земельного законодательства.
Сотрудники Прокуратуры сообщили, что местный житель, проживающий в доме на земельном участке, расположенном вблизи реки Кемь, возвел около водоема деревянный пирс. При этом территория водного объекта является собственностью Российской Федерации.
— Ппрокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать указанное сооружение самовольной постройкой и обязать ответчика освободить незаконно занятый участок вблизи реки, — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил требования прокурора.
Решение суда вступило в законную силу, исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре.
Ранее Прокуратура через суд отобрала у собственника земельный участок с незаконными постройками на берегу озера в Прионежском районе.