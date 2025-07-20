Жителю Кемского района вернут похищенные мошенниками 150 тысяч рублей

Телефонные аферисты обманом присвоили себе крупную сумму денег, используя при этом счета третьих лиц.

Житель Кемского района, отправивший телефонным мошенникам 150 тысяч рублей, сможет вернуть свои деньги обратно, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2024 году после разговора с аферистами мужчина перевёл средства на якобы «безопасный счёт», принадлежавший жителю Башкирии. Последний, в свою очередь, заранее предоставил данные злоумышленникам.

— Действуя в защиту прав пострадавшего, прокурор направил в Учалинский районный суд Республики Башкортостан исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в размере причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, — отметили в надзорном органе.