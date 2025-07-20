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Жителю Кемского района вернут похищенные мошенниками 150 тысяч рублей

Новости. Происшествия
16:50, 30 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова

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Телефонные аферисты обманом присвоили себе крупную сумму денег, используя при этом счета третьих лиц.

Житель Кемского района, отправивший телефонным мошенникам 150 тысяч рублей, сможет вернуть свои деньги обратно, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2024 году после разговора с аферистами мужчина перевёл средства на якобы «безопасный счёт», принадлежавший жителю Башкирии. Последний, в свою очередь, заранее предоставил данные злоумышленникам.

— Действуя в защиту прав пострадавшего, прокурор направил в Учалинский районный суд Республики Башкортостан исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в размере причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, — отметили в надзорном органе.

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