Жителю Кондопоги вынесли приговор за поножовщину

Фигурантом стал ранее не судимый мужчина.

Кондопожский городской суд Карелии вынес приговор ранее несудимому жителю Кондопоги, рассказали в пресс-службе инстанции 18 сентября.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, виновник ударил потерпевшего ножом в живот, что суд квалифицировал как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Учитывая личность подсудимого, характер и степень опасности преступления и обстоятельства его совершения, суд назначил наказание в виде лишения свободы.

Наказание постановили считать условным с возложением на подсудимого обязанностей: являться для регистрации в специализированный госорган, контролирующий поведение условно осужденных, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.