Жителю Карелии вынесли приговор за действия сексуального характера в отношении ребенка

Суд вынес приговор мужчине, сексуально развращавшему маленькую дочь своей сожительницы.

Собранные Следкомом Карелии доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю Медвежьегорского района. Его признали виновным в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.



Было установлено, что подсудимый с 2017 по 2020 годы неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы действия сексуального характера. Об этом девочка рассказала родственникам только в феврале текущего года. Они сразу обратились в полицию.



Узнав об этом, мужчина скрылся, но вскоре был задержан и заключен под стражу.

Суд приговорил виновного к 12 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, рассказали в Следкоме Карелии.

Ранее мы писали о том, что в Медвежьегорском районе был заключен под стражу подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней.