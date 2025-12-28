Жителю Олонца дали 4 года колонии за помощь в сбыте наркотиков и хранение запрещённых веществ

Олонецкий районный суд Республики Карелия вынес приговор местному жителю, признав его виновным в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно материалам дела, в марте 2025 года подсудимый помогал другому человеку организовать продажу наркотиков в Олонце, однако преступление не было доведено до конца. Кроме того, 1 апреля 2025 года у него обнаружили при себе наркотическое вещество в значительном размере, предназначенное для личного употребления.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину в незаконном хранении наркотиков и частично — в пособничестве при покушении на их сбыт.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

