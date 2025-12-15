Жителю Петербурга, устроившему разборки с оружием в центре Петрозаводска, продлили арест

70-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве с применением огнестрельного оружия, оставили под стражей.

Петрозаводский суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения 70-летнему жителю Санкт-Петербурга. Напомним, его обвиняют в убийстве.

— Днем 21 октября на почве личных неприязненных отношений он произвел не менее одного выстрела дробовым зарядом из ружья в 46-летнего местного жителя. Петрозаводчанин скончался, — напомнили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому продлен срок содержания под стражей по 20 февраля 2026 года.

Напомним, «Столица на Онего» ранее рассказывала о причинах убийства, которые стали известны изданию из нашего источника. По этой версии, убитый якобы не планировал отдавать деньги, что и вызвало такую реакцию со стороны нападавшего. Перед встречей пенсионер взял у знакомого машину и приехал на встречу с оппонентом. Мужчины конфликтовали, кричали друг на друга. Старший не выдержал и открыл огонь. К слову, он охотник, его ружье зарегистрировано. После совершения преступления нападавший сел в машину и уехал, потом отдал авто приятелю, а сам пошел пешком. Полиции он рассказал, Он рассказал, что искал ранее ему знакомого оппонента пять лет.