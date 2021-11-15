Жителю Петрозаводска грозит до 2 лет колонии за кражу парфюма

В Петрозаводске 21-летний рецидивист вынес из магазина маникюрный набор и парфюмерную воду.

По сообщению МВД Карелии, в конце ноября в правоохранительные органы с заявлением о краже обратился представитель одного из петрозаводских магазинов. Он сообщил, что неизвестный похитил маникюрный набор и парфюмерную воду. Сумма причинённого ущерба составила 4 700 рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет колонии. Дознание продолжается.

Ранее рецидивист в Петрозаводске отправился по магазинам с чужой картой, ни в чем себе не отказывая.