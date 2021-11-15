890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Автомобиль после ДТП выбросило на тротуар с пешеходами в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 08:25
Дмитриев выступил в горсуде Петрозаводска на процессе по своему уголовному делу 9
Сегодня 13:16
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОДОБРЕНИЕ QR-КОДОВ, КОММУНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА В КЕМИ И СМЕРТЕЛЬНЫЕ АВАРИИ НА ДОРОГАХ КАРЕЛИИ 
12.12.2021 19:00
«Вот лежат уже тяжелые под кислородом» (ВИДЕО) 8
Сегодня 10:08

Жителю Петрозаводска грозит до 2 лет колонии за кражу парфюма

Новости. Криминал
16:43, 13 Декабря 2021
фото: © dneprovec.by

Новости партнеров

В Петрозаводске 21-летний рецидивист вынес из магазина маникюрный набор и парфюмерную воду.

По сообщению МВД Карелии, в конце ноября в правоохранительные органы с заявлением о краже обратился представитель одного из петрозаводских магазинов. Он сообщил, что неизвестный похитил маникюрный набор и парфюмерную воду. Сумма причинённого ущерба составила 4 700 рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет колонии. Дознание продолжается.

Ранее рецидивист в Петрозаводске отправился по магазинам с чужой картой, ни в чем себе не отказывая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-13 17:26:01
Мой сын в институте учится. А мой рецидивист как вовка ульянов. Всё по тюрьмам и лагерям. Из разговора двух теток
в очереди магазина.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:29
Ни детского сада, ни памятника
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

10.12.2021 15:57
Обществоведение
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
Реставраторы обнаружили в старейшем памятнике деревянной архитектуры Петрозаводска следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 29
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 21
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»