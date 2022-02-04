Жителю Петрозаводска не хватило денег на стройматериалы, и он решился на кражу

Излишне ответственно подошедший к ремонту чужой квартиры петрозаводчанин рискует угодить за решетку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в одном из строительных магазинов города. Камеры наблюдения в торговом зале зафиксировали, как посетитель положил в карманы куртки несколько электрических розеток, а затем взял две упаковки эпоксидной смолы — одну оплатил на кассе, а вторую спрятал под одежду. Причинённый организации ущерб составил почти 3 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Давший признательные показания 40-летний петрозаводчанин рассказал, что делал в квартире знакомых ремонт. Ему не хватило денег на все материалы, и недостающие он решил украсть, чтобы завершить благоустройство.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, дознание продолжается.