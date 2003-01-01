Жителю Петрозаводска придется вернуть полученные в аренду земельные участки в Кондопожском районе

Жителю Карелии выдали землю для сенокошения сверх нормы.
Нарушения выявила Прокуратура Карелии. Ведомство выяснило, что в аренду петрозаводчанину были выданы земли сельскохозяйственного назначения с превышением установленных максимальных размеров.
— Так, в 2021, 2022 и 2023 годах жителю города Петрозаводска предоставлены для сенокошения и огородничества земельные участки в Янишпольском сельском поселении Кондопожского района площадью 7,6 га. Это превышает установленый законом республики предел, действовавший на дату заключения договоров аренды, — уточнили в ведомстве.
При этом территории петрозаводчанин не использовал, сено не косил, участки заросли кустарниками и сорной растительностью.
Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием вернуть земельные участки в государственную собственность. Суд удовлетворил требования.