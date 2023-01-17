Жителю Петрозаводска пришлось потрудиться, чтобы перечислить все свои сбережения мошенникам

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 60-летнего жителя города, у которого обманом похитили 255 тыс. рублей.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

По словам потерпевшего, в минувшую пятницу ему поступил звонок якобы из банка с сообщением, что от его имени кто-то пытается оформить кредит. Пенсионер ответил, что никаких заявок на кредит не подавал. После этого, ему снова позвонили. Неизвестный представился сотрудником силовой структуры. Он убедил мужчину, что его сбережениям угрожает опасность, уговорил его сходить в банк, обналичить все деньги и перевести их на «безопасный счет».

Чтобы выполнить все указания мошенника, его жертве пришлось провести операции по переводу денег более чем на 15 мобильных номеров, зарегистрированных на неустановленных лиц.

Через некоторое время ему снова позвонили и предложили оформить в банке кредит. Тут он понял, что, скорее всего, его обманывают, и не стал поддерживать разговор.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.