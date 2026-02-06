Жителю Карелии грозит уголовный срок за поддельные права

33-летнего жителя Прионежского района обвиняют в использовании заведомо поддельного водительского удостоверения.
Инцидент произошёл в апреле 2025 года. Мужчина, управляя автомобилем своей знакомой, был остановлен для проверки документов инспекторами ГИБДД Прионежского района, сообщает МВД Карелии.
Сотрудник Госавтоинспекции сразу заметил признаки подделки в представленном водительском удостоверении: неестественный вид фотографии и несоответствующее году выпуска оформление документа.
Для подтверждения этих признаков была назначена экспертиза. Её вывод оказался однозначным: удостоверение было изготовлено с грубыми нарушениями установленной технологии. В частности, некоторые защитные элементы имели размытое, нечитаемое изображение.
Таким образом, в действиях водителя был усмотрен состав преступления, предусмотренный частью 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного удостоверения»). Свою вину обвиняемый не признаёт. Вопрос о его причастности и мере наказания теперь будет решать суд.
