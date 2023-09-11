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Жителю Сегежи назначили строгий режим за неуплату алиментов

Новости. Происшествия
11:45, 13 Сентября 2023
фото: © yanalya / freepik

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У мужчины имелась судимость за совершение особо тяжкого преступления.

В Сегежском городском суде Карелии мужчину осудили за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе инстанции 13 сентября.

Суд учел личность, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, признание подсудимым вины, а также наличие непогашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления.

Суд учел также характер и степень опасности ранее совершенных преступлений и обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие оказалось недостаточным.

Нарушителя приговорили к 7 месяцам и двум дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Наказание назначили виновному по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору.

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