Жителю Сегежи назначили строгий режим за неуплату алиментов

У мужчины имелась судимость за совершение особо тяжкого преступления.

В Сегежском городском суде Карелии мужчину осудили за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе инстанции 13 сентября.

Суд учел личность, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, признание подсудимым вины, а также наличие непогашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления.

Суд учел также характер и степень опасности ранее совершенных преступлений и обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие оказалось недостаточным.

Нарушителя приговорили к 7 месяцам и двум дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Наказание назначили виновному по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору.