Жителю Суоярви вернули 25 тысяч рублей переплаты за электроэнергию

В этом ему помог Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

По предписанию Госкомитета Карелии по жилищному надзору жителю многоквартирного дома в Суоярви вернули 25 тыс. руб. переплаты за электроэнергию. Об этом сообщили в паблике комитета.



Мужчина обратился в ведомство с жалобой на неправильные начисления. Его дом признан аварийным и подлежит сносу, а в таких случаях до апреля 2024 года оплата должна была производиться по нормативам, а не по показаниям индивидуальных счетчиков.



После вмешательства надзорного органа ресурсоснабжающая компания сделала перерасчет за период с июля 2022 по март 2024 года. Сумма возврата составила 25 тыс. 48 руб.

