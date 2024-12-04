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Жительница Карелии заняла второе место в конкурсе красоты и материнства «Миссис Нева»

Новости. Общество
13:50, 06 Декабря 2024
фото: © Беломорская трибуна / ВК

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Жительница Беломорска завоевала титул стала «Вице GrandMa».

Конкурс красоты — это не только дефиле в красивом платье

Наша землячка Светлана Савина из Беломорска стала обладательницей «Вице GrandMa» главного регионального конкурса красоты и материнства в Санкт-Петербурге «Миссис Нева», пишет издание «Беломорская трибуна».

Светлана представляла на городском состязании Фрунзенский район, незадолго до этого она стала победительницей районного конкурса и обладательницей титула «Миссис Фрунзенский район».

«Я впервые попала на конкурс красоты в 45 лет: дочка мечтала участвовать, но на тот момент ожидала ребенка, и я решила таким образом ее поддержать», — приводит издание слова Светланы.

«Оказалось, это необычайно интересно! Это только кажется, что на конкурсе красоты самое главное — красиво дефилировать в роскошном платье. Конкурс — огромная работа, как организаторов, так и участниц, направленная на поддержание социального статуса женщины и определения ее позиции в обществе», — рассказала северная красавица.

Светлана особенно отметила поддержку близких. «Моя семья — для меня огромная опора», — сказала она. 

Как добавила жительница Карелии, огромную поддержку она ощущала и со стороны земляков-беломорчан.

«Два месяца конкурса в режиме non stop пролетели как один день. И это того стоило. Я — Вице GrandMa Санкт-Петербурга и Ленинградской области-2024 и с гордостью несу этот титул!
В 2025 году в моем Фрунзенском районе состоится очередной отборочный конкурс, и я с удовольствием буду помогать девушкам пройти этот интереснейший путь от кастинга и до заветной короны», — заявила наша землячка.

«Поздравляем Светлану и гордимся беломорчанкой!» — написали в источнике.

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