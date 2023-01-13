Жительница дома-призрака в Петрозаводске: «Крысы бегают по стенам и по ванне»

В аварийно-опасном доме на улице Державина около пяти лет пытается выжить семья с сыном-инвалидом.

Почти 5 лет назад, 7 марта 2018 года, после технической экспертизы дом №16 по улице Державина был признан аварийно-опасным и непригодным для проживания. Почти всех жильцов развалюхи расселили, предоставив квартиры в маневренном фонде. Но одна семья, которая через суд отстояла право не переезжать в общежитие, до сих пор выживает в опасном доме. Как призналась «Столица на Онего», жительница аварийки уже 4 года о ней никто не вспоминает. Последний раз она сама ходила в мэрию в 2019 году, напоминала о себе, стучалась во все двери.

«Но после судов меня просто забыли. Сказали, что я попала в программу расселения и до 31 декабря 2022 года должна переехать из аварийного жилья. Сегодня уже январь 2023-го, а я вот все сижу здесь – 7 марта будет 5 лет, как дом расселили. Они, наверное, думают: может, умру, дети уедут – и всё. Дома-то по факту нет!» - сделала вывод Евгения.

По словам женщины, жить в таких условиях она уже почти привыкла, но на пятом году стало очень заметно, что дом начал разрушаться.

«Я, конечно, ничего не говорю. Печку протопишь – хорошо, но к утру подзамерзаешь, особенно, когда морозы. В том году за зиму 10 кубов дров сожгли. Ходим и спим в теплой одежде. И крысы еще бегают по стенам и по ванне. Кошка с котом их хоть и ловят, но все равно все стены прогрызены. Крысы живут в 3-й и 4-й квартирах, как соседи. Мы с мужем сделали ремонтик, но на пятом году стало очень заметно, что дом аварийный: он заваливаться начал, как-то складываться, там же вся сторона пустая, печи не топятся, ни окон, ни дверей нет, все заливает дождем и засыпает снегом», - рассказала о своей жизни в аварийном доме Евгения, которая работает, кстати, медсестрой в больнице.

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