Жительница города Иваново пострадала в ДТП на трассе в Карелии

На карельской дороге столкнулись грузовик с прицепом и легковой автомобиль: в ДТП пострадала женщина.

Авария произошла 15 июля, в четверг, в Сортавале. Об этом информирует ГИБДД.

Как сообщают в Госавтоинспекции, на 264 км. +568 м. автодороги «Сортавала» в столкновении машин пострадала женщина.

В 14:30 водитель грузовика «УАЗ 330334» с прицепом во избежание столкновения с впереди движущимся транспортом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Audi A4».

В результате ДТП пострадала пассажирка «Audi» — 38-летняя жительница города Иваново.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель без прав насмерть сбил велосипедиста.