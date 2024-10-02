Жительница города на севере Карелии возмущена кормлением голубей

По ее мнению, птицы разносят инфекции по городу.

Жители Сегежи просят не кормить голубей на бульваре. Фотографией они поделились в паблике Сегежа online….

«Люди, перестаньте кормить голубей на бульваре! Мало того, что голуби переносчики многих болезней, так еще и невозможно сесть на скамейки, почти все обгажены дети спокойно кормят их с рук, хотя это невесело даже!», — возмутилась местная жительница в соцсети.

По словам автора поста, пожилые женщины приходят с пачками круп и кормят птиц, которые затем растаскивают по улицам мусор.

Ранее мы писали о том, что крупную сову обнаружили в карельской столице.