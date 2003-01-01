Жительница города Сортавала потеряла все свои деньги из-за аферистов

Женщина поверила, что для замены домофона нужно сообщить специальный код.
Жительница города Сортавала обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как рассказала потерпевшая, ей позвонили неизвестные, представившиеся работниками службы по замене домофонов. Они попросили назвать код из SMS-сообщения, якобы необходимый для проведения работ.
После получения кода злоумышленники начали запугивать пенсионерку. Они утверждали, что ее данные оказались в руках преступников. Под давлением женщина установила на телефон вредоносное приложение, которое открыло мошенникам доступ ко всем ее счетам. В результате были похищены все сбережения, включая кредитные средства — общий ущерб составил 480 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».