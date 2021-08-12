Жительница Карелии через суд потребовала у людей, купивших ее дачу, вернуть ей баню, дрова, ковшик, лопату

В Питкярантском районе женщина продала дачу, а потом через суд решила вернуть оставшиеся там вещи, которые ей стало жалко терять, сообщили Питкярантском городском суде.

Как рассказали в суде, жительница Питкярантского района продала земельный участок с домом другой женщине. После продажи имущества продавец постоянно приходила на участок и что-то забирала. Вскоре новым владельцам участка это надоело, и они дали бывшей хозяйке месяц на то, чтобы она смогла взять все, что хочет, а потом перестали пускать ее в свои владения.

В результате жительница Питкярантского района обратилась в суд, сообщив, что из-за сложного финансового положения, ухудшения здоровья, ситуации с пандемией не смогла вовремя вывезти свое имущество с дачи, а покупательница добровольно выдать его отказалась. В связи с чем бывшая хозяйка дома попросила суд обязать вернуть ей следующее имущество: железную и деревянную кровати, стол, половую краску, четыре висячих замка, две железные бочки, сауну, полиэтиленовую бочку, железный бак, деревянную скамейку, дрова 0,6 куб.м., карельские санки, керамическую плитку, снегоуборочную лопату, алюминиевый ковш, уличный электрический кабель, провод-удлинитель, стекла для теплицы и ручное точило.

В ходе судебного заседания выяснилось, что дрова вернуть невозможно, так как они уже сожжены, сауну снять в бане также нельзя, так как после такой модернизации баня работать перестанет, а за нее уже заплачены деньги, и одну бочку забрала дочь бывшей хозяйки дачи.

В остальном суд удовлетворил требования бывшей владелицы дома.