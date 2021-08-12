Реклама
Будет ли организовано видеонаблюдение на избирательных участках? (ВИДЕО)
Сегодня 12:40
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48

Жительница Карелии через суд потребовала у людей, купивших ее дачу, вернуть ей баню, дрова, ковшик, лопату

Новости. Общество
13:10, 17 Августа 2021

Новости партнеров

В Питкярантском районе женщина продала дачу, а потом через суд решила вернуть оставшиеся там вещи, которые ей стало жалко терять, сообщили Питкярантском городском суде.

Как рассказали в суде, жительница Питкярантского района продала земельный участок с домом другой женщине. После продажи имущества продавец постоянно приходила на участок и что-то забирала. Вскоре новым владельцам участка это надоело, и они дали бывшей хозяйке месяц на то, чтобы она смогла взять все, что хочет, а потом перестали пускать ее в свои владения.

В результате жительница Питкярантского района обратилась в суд, сообщив, что из-за сложного финансового положения, ухудшения здоровья, ситуации с пандемией не смогла вовремя вывезти свое имущество с дачи, а покупательница добровольно выдать его отказалась. В связи с чем бывшая хозяйка дома попросила суд обязать вернуть ей следующее имущество: железную и деревянную кровати, стол, половую краску, четыре висячих замка, две железные бочки, сауну, полиэтиленовую бочку, железный бак, деревянную скамейку, дрова 0,6 куб.м., карельские санки, керамическую плитку, снегоуборочную лопату, алюминиевый ковш, уличный электрический кабель, провод-удлинитель, стекла для теплицы и ручное точило.

В ходе судебного заседания выяснилось, что дрова вернуть невозможно, так как они уже сожжены, сауну снять в бане также нельзя, так как после такой модернизации баня работать перестанет, а за нее уже заплачены деньги, и одну бочку забрала дочь бывшей хозяйки дачи.

В остальном суд удовлетворил требования бывшей владелицы дома.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Generalus87
2021-08-17 13:42:00
Цирк
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

Аналитика

Сегодня 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 1
Сегодня 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»