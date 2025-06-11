Жительница Карелии через суд вернула деньги за отмененный отдых в санатории

Жительнице Карелии пришлось обращаться в суд, чтобы вернуть деньги за путевки в санаторий, в который она не попала.

Отказаться от поездки пришлось из-за болезни супруга. Однако, для туроператора это не стало веской причиной, чтобы вернуть деньги за путевки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Женщина приобрела у туроператора две путевки за 115 700 рублей для себя и своего мужа. Поехать в санаторий у супругов не получилось, так как в дату отправления мужчина заболел. Женщина попросила организацию вернуть деньги за путевки, но получила отказ. Тогда она обратилась в суд.

В итоге Олонецкий районный суд взыскал с организации всю стоимость путевок, а также компенсацию морального вреда и проценты за пользование чужими денежными средствами. Всего вышло около 206 тысяч рублей.