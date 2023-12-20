Жительница Карелии чудом спасла свою дочь, к которой пришел знакомый

В Сегеже расследуется дело о покушении на убийство.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в Сегеже было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

Днем 12 декабря 25-летний молодой человек пришел в гости к своей знакомой в доме по улице Антикайнена. Между ними началась ссора, и в какой-то момент подозреваемый толкнул девушку на диван и начал душить.

Убить свою жертву злоумышленник не успел — в этот момент в комнату зашла мать девушки. Молодой человек покинул квартиру.

В настоящее время по устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.