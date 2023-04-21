Жительница Карелии добилась положенного детского пособия только после обращения в прокуратуру

Мать двоих детей в Кемском районе восстановили в правах на получение детского пособия.

После обращения, которое поступило на личном приеме прокурора республики Дмитрия Харченкова, прокуратура Кемского района провела проверку соблюдения прав матери двоих детей на получение детского пособия, сообщили 29 июня в Прокуратуре Карелии.

Выяснилось, что администрация Кемского района предоставила в ЕГИС социального обеспечения недостоверные сведения о доходе заявительницы.

После представления от прокуратуры в информационную систему соцобеспечения внесли достоверные сведения, и женщине увеличили размер пособия, а также сделали перерасчет невыплаченных сумм.

В ходе проверки обнаружились нарушения и в отношении других жителей района. Представление, внесенное главе администрации, оставили на контроле прокуратуры.