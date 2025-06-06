Жительница Карелии добилась выплат от дорожной службы за ДТП из-за снежного вала

Из-за вала женщина не увидела приближающийся автомобиль.

Кондопожский городской суд удовлетворил иск местной жительницы, попавшей в ДТП из-за снежного вала на обочине дороге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

ДТП произошло на перекрестке улиц в городе Кондопога. Эксперты установили, что данная дорога не соответствовала требованиям ГОСТ. Из-за заснеженного вала на обочине, который должно было убрать Кондопожское ДРСУ, женщина на повороте не увидела приближающийся слева автомобиль.

Суд частично признал вину дорожников и взыскал с организации в пользу женщины 40% от общих затраченных средств и в полном объеме судебные расходы. Точная сумма не называется. Решение суда вступило в законную силу.