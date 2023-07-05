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Жительница Карелии достала пистолет и пообещала убить школьниц, которые отказались ей помогать

Новости. Общество
07:25, 07 Июля 2023
фото: коллаж: © L!FE Фото: © EAST NEWS

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Дело в отношении женщины из Новой Вилги рассмотрел Прионежский районный суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прионежский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к 45-летней жительнице поселка Новая Вилга о взыскании с нее морального вреда.

Согласно материалам проверки, инцидент произошел в сентябре 2022 года. В пьяном состоянии женщина вышла на автобусную остановку родного поселка и обратилась к стоящим там школьницам за помощью в розыске своей подруги. Очевидно, ответ девочек ее не удовлетворил, ибо следом она извлекла из сумочки пневматический пистолет и направила его на юных собеседниц. Больше того, она даже пыталась преследовать их, пообещав убить.

Одна из девочек заявила о нападении в полицию. Прибывший наряд успокоил женщину и изъял у нее пистолет.

Мировой суд впоследствии приговорил злоумышленницу к 80 часам обязательных работ. При этом перед подростками женщина не извинилась и вообще никак не попыталась загладить вину.

В результате прокурор обратился в суд с иском в интересах 14-летней школьницы. Виновная по решению суда выплатит девочке компенсацию в 10 тысяч рублей.

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