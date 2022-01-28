Жительница Карелии доверилась незнакомцу в соцсети и потеряла деньги

Мошенники лишили денег очередную жертву: в этот раз они обещали даме превратить ее банковские бонусы в деньги.

В полицию Лоухского района обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением об обманном хищении средств. Об этом сообщает МВД.

Женщине в соцсети написал незнакомец. Он сообщил, что бонусы от банка можно перевести в деньги. Дама перешла на сайт, указанный мошенником, и начала процедуру регистрации. Среди прочего она ввела данные банковской карты и подтверждающий код из смс. Тут же начались несакционированные списания со счета.

Женщина поняла, что действует мошенническая схема, и заблокировала карту, однако злоумышленнки успели похитить более 9 500 рублей.

Ранее сообщалось, что мошенник обматерил жителя Карелии, не сумевшего взять кредит на миллион рублей.