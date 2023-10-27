Жительница Карелии исполнила на расческе «Танец с саблями» для главы республики

Выступление жительницы Олонецкого района попало на видео.

Глава Карелии рассказал на своей странице в соцсети о необычном творчестве жительницы Олонецкого района.

Также руководитель региона опубликовал в своем профиле видеозапись оригинальной манеры исполнения деревенской изобретательницы.

«Дебют Людмилы Георгиевны из Коткозеро! — написал глава республики. — На моей странице исполняется впервые!»



Как рассказал Артур Парфенчиков, вместе с односельчанами женщина передала музыкальный привет на «Прямую линию» и сыграла на расческе.



Глава Карелии тепло поблагодарил жителей деревни за чудесное настроение.

«Улыбаюсь», — добавил он.